وفاة أرملة ملك الزولو بشكل مفاجئ في جنوب إفريقيا

المصدر: وكالات

توفيت ولية عهد أمة الزولو وزوجة ملك الزولو غودويل زويليثيني الذي مات أخيرا، في جنوب إفريقيا بشكل مفاجئ الخميس، كما أعلن القصر الملكي.

وقال مانغوسوثو بوثيليزي رئيس الوزراء التقليدي لمملكة الزولو في بيان "إن العائلة الملكية تعلن بصدمة وألم وفاة جلالة الملكة شييوي مانتفومبي دلاميني زولو، ولية عرش أمة الزولو".

وأضاف دون أن يذكر سبب الوفاة "لقد فاجأنا ذلك وتركنا مفجوعين".

وتأتي الوفاة المفاجئة لدلاميني-زولو عن 65 عاما، بعد أيام من نقلها إلى المستشفى بعد أسابيع فقط من مراسم دفن زوجها.

وتوفي زويليثيني في 12 مارس عن 72 عاما بعد نصف قرن من جلوسه على العرش إثر صراع مع مرض مرتبط بالسكري.

ورغم أن لقب ملك الزولو لا يمنحه سلطة تنفيذية، فإن زويليثيني كان له تأثير على أكثر من 11 مليون شخص، أي ما يقرب من خُمس سكان جنوب إفريقيا.