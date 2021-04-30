شاهد.. رجل إطفاء ينام واقفاً بعد عمل متواصل لـ 3 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

لاحظ رجال الإطفاء أن أحد رفاقهم غلبه النوم أثناء وقوفه بين الأشجار إثر انتهاء عمله، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وقد تمكن رجال الإطفاء من إتمام مهمة إخماد نيران هائلة اندلعت في إحدى الغابات الصينية، وكان ذلك بعد عمل متواصل على مدى 3 أيام.

وقالت الصحيفة الصينية إن رجل الإطفاء غلبه النوم واقفا، إثر الانتهاء من مهمة إطفاء حريق إحدى الغابات جنوب غربي الصين.

وقالت السلطات الصينية، قبل أيام، إن أكثر من 600 رجل إطفاء شاركوا في منع حريق اندلع في الأراضي العشبية في منغوليا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشعب" الصينية.

شاهد.. رجل إطفاء ينام واقفاً بعد عمل متواصل لـ 3 أيامhttps://t.co/sbkRWv43OW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JyLAozViPN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 30, 2021