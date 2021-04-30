هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل في التراويح؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية على سؤال حول جواز قراءة القرآن الكريم في صلاة التراويح من الهاتف أو المصحف.



وقال مفتي الديار المصرية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج كتب عليكم الصيام المذاع على قناة صدى البلد: يجواز قراءة القرآن الكريم في صلاة التراويح من الهاتف أو المصحف، إذ يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفروض.

واختتم مفتي الجمهورية حواره مناشدًا جموع الأمة الإسلامية بالتحلي بروح الانتصارات والفتوحات الإسلامية، والاهتمام بالعمل والاجتهاد حتى تحتلَّ أمتنا الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم.