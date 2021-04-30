تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية

المصدر: باريس - أ ف ب

سجل ذوبان الأنهار الجليدية في العالم الناجم عن احترار المناخ، تسارعاً كبيراً في السنوات العشرين الأخيرة، ما أسهم بزيادة تفوق 20 % في ارتفاع مستوى مياه البحار، بحسب دراسة حديثة.

وفيما زاد معدل الحرارة أكثر من درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي، تواجه الأنهار الجليدية، من الهملايا إلى جبال الأنديس مروراً بجبال الألب، انحساراً منذ منتصف القرن العشرين.

لكن بضع مئات فقط من الأنهار الجليدية الـ220 ألفاً في العالم، باستثناء الغطاء الجليدي في غرينلاند وأنتركتيكا، تخضع لمراقبة ميدانية. وأوضح رومان أوغونيه المشرف الرئيسي على الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «نيتشر» العلمية، لوكالة فرانس برس أن «أول خريطة متكاملة لانحسار الأنهار الجليدية في العالم، والتي وُضعت بفضل نصف مليون صورة ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، خلصت إلى أن ظاهرة ذوبان الجليد تطاول كل الأنهر الجليدية، مع بعض الاستثناءات».