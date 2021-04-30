مصر تسترد قطعتين أثريتين من إيطاليا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تسلمت من إيطاليا قطعتين أثريتين تعودان للعصرين اليوناني والروماني بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية بروما.

وأشارت الخارجية المصرية في بيان أصدرته أمس إلى أن القطعة الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، والثانية إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، ويعودان للعصرين اليوناني والروماني، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.

وأوضح السفير بدر، خلال مراسم إجراءات التسليم والتسلم، أن ذلك يأتي استمراراً للتعاون البنّاء بين الجانبين المصري والإيطالي للحفاظ على التراث الثقافي للحضارتين المصرية والرومانية، معرباً عن تقديره لهذا التعاون المثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية من أجل إعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة، بما يتماشى مع ما تقوم به مصر من جهود لاستعادة كافة أثارها المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية.