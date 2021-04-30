«فيغا» أقلع بنجاح حاملاً أقماراً اصطناعية

المصدر: فرنسا - أ ف ب

تمكن صاروخ «فيغا» الفضائي الأوروبي الذي انطلق ليل أول من أمس من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية من أن يحقق «نجاحاً تاماً» في مهمته الجديدة، على ما أعلن المركز الوطني لدراسات الفضاء، بعدما فقد في خريف 2020 قمرين اصطناعيين. وأوضح بيان للمركز في نهاية عملية إطلاق الصاروخ أنها تكللت بـ«النجاح التام».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اريان إسباس» ستيفان إيزراييل في بيان آخر بعد انتهاء المهمة التي استغرقت ساعة و42 دقيقة إنها «عودة ناجحة إلى الطيران».

ووضع «فيغا» على ارتفاع 628 كيلومتراً القمر الاصطناعي «بليياد نيو 3» البالغ وزنه 920 كيلوغراماً.

هو الأول من كوكبة مخصصة لمراقبة الأرض لحساب «إيرباص» التي تولت تصنيعه وتمويله بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، وضع «فيغا» في المدار خمسة أقمار اصطناعية صغيرة عبر خدمة «إس إس إم إس»، عملاً بعرض إطلاق مشترك ميسور الكلفة ممول من وكالة الفضاء الأوروبية والاتحاد الأوروبي.