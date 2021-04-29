الفنان المصري القدير ماهر العطار يتعرض لأزمة صحية خطيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض الفنان الكبير ماهر العطار، لأزمة صحية خطيرة، نقل إثرها إلى لمستشفى معهد ناصر.

وقال الكاتب الصحفي أكرم السعدني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فنان الزمن الأروع ماهر العطار، تعرض لأزمة صحية خطيرة، بفضل الله، ثم الصديق الجميل عمر عبدالعزيز، والفنان هاني شاكر، ثم الإنسان الأنفع الذي تجده دوما في كل الأوقات حاضرا لديه الحلول في الأوقات العصيبة أشرف ذكي، تم نقل الفنان الكبير إلى مستشفى معهد ناصر، للعلاج على نفقه الدولة.. شكرا لكم جميعا».

وماهر العطار، مغني مصري تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1965، شارك في عدة أفلام، منها: «احترس من الحب مع زبيدة ثروت، والنغم الحزين مع سامية جمال، وبنات بحري مع عبد السلام النابلسي، وزينات صدقي».