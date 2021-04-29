فرح بعد معاناة .. تضع 4 توائم بعد تأخر حملها سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

وضعت سيدة مصرية من محافظة دمياط الساحلية 4 توائم في ولادتها البكرية بعد تأخر إنجابها لمدة 3 سنوات.

وأكد الدكتور محمد سمير الأجدر استشاري النساء والتوليد المشرف على حالة السيدة أنها ظلت تعاني من تأخر الإنجاب لمدة 3 سنوات.

وتابعت المرأة الحامل في مستشفى الهدي حيث تبين أنها حامل في 4 توائم وكانت حالة حملها صعبة للغاية وتمت متابعتها بصورة مستمرة طوال فترة حملها وكانت ترغب في أن تضع في الشهر السابع ولكني نصحتها بالاستمرار في أشهر الحمل لاكتمال الأجنة وبالفعل استمر حملها حتى الشهر التاسع ونظرًا لطبيعة الحالة وضرورة وضعها بالقرب من بنك دم تحسبًا لاحتياجها لنقل دم أثناء عملية الوضع تم نقلها لمستشفى دمياط التخصصي

وتمت الولادة عن طريق عملية قيصرية استغرقت ما يقرب من 60 دقيقة حيث وضعت 4 توائم 3 ذكور وأنثى وتم حقن الأم، بحقن مضادة للنزيف.

وأضاف «الأجدر» أن الأم والتوائم الأربعة بصحة جيدة وتم وضع طفل واحد فقط منهم في الحضانة لمدة 24 ساعة.. ومن ناحية أخرى قررت الأسرة ان تقوم بتسمية أحد الأطفال على اسم الطبيب «محمد» كما تم تسمية الآخرين «آدم وعادل».