شاهد.. هنديان يحملان أمهما المتوفاة بكورونا بدراجة إلى المحرقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مشاعر الناس عبر العالم.

ويظهر الفيديو ابنين يأخذان أمهما الخمسينية الميتة بفيروس كورونا، إلى المحرقة على الدراجة نارية في ظل عدم توفر سيارة إسعاف في ولاية أندرا براديش الهندية.

وتعبر الصورة المفجعة عن الوضع المدمر لكورونا في الهند، خاصة مع نقص الأكسجين وسيارات الإسعاف، وكذا امتلاء الأسرة في المستشفيات.