شاهد.. هندي يتنكر في زي كورونا للتوعية بارتداء الكمامة

المصدر: البيان الإلكتروني

تنكر ناشط هندي في زي "فيروس كورونا المستجد" لإقناع السكان بارتداء كمامات في وسط سوق مزدحم في مدينة سيليغوري الواقعة شرق الهند.

وينتمي الناشط لمجموعة تسمى "يونيك فاونديشين"، تهدف إلى زيادة الوعي حول أساليب الوقاية لكبح انتشار الوباء، بحسب "يورونيوز".

وتواجه الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، موجة وباء كارثية، وصلت أعداد الإصابات إلى حد قياسي، فيما تعمل المستشفيات ومحارق الجثث بكامل طاقتها في أماكن مختلفة عبر البلاد.