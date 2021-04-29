حسكة سمكة تهدد حياة "أفقر رئيس في العالم"

نُقل رئيس الأوروغواي السابق خوسيه "بيبي" موخيكا، الذي يبلغ من العمر 85 عاما إلى المستشفى على وجه السرعة لإزالة حسكة سمكة عالقة في المريء، وفق ما ذكرت مصادر طبية.

وقال الطبيب الخاص للرئيس السابق، راكيل بانون، للصحفيين إن "العملية بسيطة" و"سيعود إلى منزله" في أقرب وقت.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام المحلية، حاول الأطباء أولا إزالة الشوكة-الحسكة لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك واستسلموا لخيار إجراء الجراحة، وفق "سبوتنيك".

يشار إلى أن خوسيه "بيبي" موخيكا، اشتهر بلقب أفقر رئيس في العالم"، حيث عرف عنه التقشف والتبرع بكل دخله تقريبا لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

وتولى موخيكا رئاسة أوروغواي في الفترة من 2010 إلى 2015، ويعد أحد رموز اليسار في أمريكا اللاتينية.

وخلال ولايته، اتخذ موخيكا عددا من الإجراءات المثيرة للجدل في أوروغواي، مثل السماح بالإجهاض وتشريع الحشيش، مما شكل سابقة في العالم في العام 2013.

ولُقب خوسيه موخيكا، المثير للجدل والعفوي "أفقر رئيس في العالم" لأن بطل التقشف تبرع بكل دخله تقريبًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي في الأوروغواي.