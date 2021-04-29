طفل بريطاني يتخرج في الثانوية والكلية بالأسبوع نفسه

المصدر: إعداد: فاتن صبح

رغم أن عمره 12 عاماً فقط، اختار مايك ويمر من مدينة سالزبري البريطانية أن يستغل أوقات فراغه خلال الجائحة، فكان أن تخرج في الثانوية والكلية خلال أسبوع واحد. أربع سنوات أكملها الفتى المجتهد الذي يعيش في ولاية كارولاينا الشمالية في أمريكا خلال عام واحد، اثنتان للثانوية، وأخريان للحصول على درجة دبلوم جامعي.

ومع أن تلك لم تكن خطة مايك منذ البداية، وفق ما ذكر موقع «سي إن إن»، إلا أنه أدرك بعد التسجيل الثنائي في صفوف مؤسستين تعليميتين مختلفتين، وبالوتيرة التي كان يسير عليها أنه ينقصه سوى بضع صفوف أخرى للتخرج بشهادة الدبلوم بالتزامن مع الشهادة الثانوية.

ويشير خريج كلية مجتمع «روان كاباروس» إلى أنه على الرغم من فارق العمر فإنه يتفق جيداً مع رفاق الكلية، كما يصف نفسه بعاشق العلوم والرياضيات المهتم بالروبوتيات. ويؤكد أنه على مسافة أسابيع من التخرج يدرس العديد من الخيارات لخطوته المقبلة، ويطمح بالتأكيد إلى تطوير شركته الناشئة «لتمكين الناس من عيش حياة أفضل»، على حد تعبيره.