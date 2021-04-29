الكشف عن قصة أبشع مخلوق بحري قذفه المحيط

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت مجلة علمية متخصصة، النقاب عن قصة اكتشاف مخلوق بحري غريب، أكدت أنه أقرب إلى «قصص الخيال العلمي»، بسبب شكله المخيف وتفاصيله المثيرة.

جرفت مياه البحر في عام 1833، سمكة غريبة كروية الشكل إلى شاطئ جرينلاند، حيث لفتت أنظار سكان المنطقة، الأمر الذي جعل فرق العلماء تنقلها إلى المراكز البحثية في الدنمارك، بهدف دراستها، وتسليط الضوء على هذا الصنف الغريب. وأطلق العلماء على هذه السمكة لقب «كرة القدم»، بسبب شكلها البيضاوي.

وأكد عالم الأحياء تيد بيساش أن هذه السمكة كانت أول سمكة صياد مكتشفة في العالم، حيث اكتشف بعدها العديد من الأصناف. وبالرغم من اكتشاف نحو 170 صنفاً جديداً من هذه السمكة، إلا أن ماكنزي جيرنجر، أستاذ علم الأحياء في جامعة ولاية «نيويورك جينيسيو»، أكد لمجلة «لايف ساينس» العلمية المتخصصة أن بعض هذه الأسماك يمكن أن تتخذ شكلاً مخيفاً ومرعباً، تسبب حالات هلع لدى العديد من الصيادين.