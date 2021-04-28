الأوقاف السورية توضح حقيقة فتوى جواز إعطاء "زكاة المال" أو "الصدقة" للموظف

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري، وتردد شائعة إصدار فتوى تجيز إعطاء زكاة المال أو "زكاة الفطر" أو الصدقة للموظف القائم على رأس عمله، نفت وزارة الأوقاف السورية أن تكون قد أصدرت مثل هذه الفتوى.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" صورة لنص الفتوى وختمته بعبارة "مزور" دون تعليق، وذلك ردا على ما قيل إنها فتوى أصدرها مفتي دمشق محمد عبد الفتاح البزم.

وورد في الفتوى التي يبدو أنها صيغت بنوع من التندر على الحال الذي وصل إليه وضع الموظف في سوريا، سؤال وجهه (ب ح) من دمشق "عن جواز إعطاء زكاة المال للموظف القائم على رأس عمل، وهل يجوز التصدق عليه أيضا بزكاة الفطر؟". وفقاً لموقع "لروسيا اليوم".

وتجيب الفتوى المزورة بأنه: "لا حرج في إخراج الزكاة للموظف والتصدق عليه بزكاة الفطر".

وتصف الفتوى المزورة، ذلك بأنه "من أحب الأعمال إلى الله لأنه عزيز قوم حطت به الحرب على سوريا فجعلت حاله حال المساكين واليتامى ومن تقطعت بهم السبل".

ووصل وسطي الدخل في سوريا مستويات هي الأدنى في تاريخ البلاد الحديث على الأقل حسب أكثر التقديرات تفاؤلا، إذ ارتفعت الأسعار بنحو 20 ضعفا، (حسب إحصاء رسمي للمكتب المركزي للإحصاء)، بينما لم ترتفع الأجور بأكثر من 3 أضعاف.

ويعادل متوسط الدخل حاليا نحو 17 دولارا، بينما كان يعادل 100 دولار قبل الأزمة التي تشهدها البلاد.