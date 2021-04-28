شاهد.. حمامة تجد السكينة على رأس أحد المصلين بالحرم المكي

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحمامة وجدت السكينة والطمأنينة فوق رأس أحد المصلين بالحرم المكي.

وبحسب المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحمامة مكثت فوق رأس أحد المصلين، خلال الصلاة دون أن تتحرك، وفقا لصحيفة عاجل.

وظلت الحمامة تعدل وضعها فوق رأس المصلي رغم ركوعه وسجوده، دون أن يختل توازنها.

وأثار المقطع تفاعلًا كبيرًا بين مغردي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأداء المصلي الذي منعه خشوعه في الصلاة من أن ينهر الحمامة.