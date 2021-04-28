سوريا.. وفاة عامل بناء بعد سقوطه في حفرة للصرف الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي عامل بناء يعمل في ورشة صيانة حتفه في مدينة اللاذقية السورية بعد سقوطه في حفرة للصرف الصحي بعمق 5 أمتار وانهمار التراب عليه ما أدى إلى اختناقه ووفاته.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن العامل توفي أثناء عملية تركيب وصلة للصرف الصحي لبناء مرخص في شارع 8 آذار بمدينة اللاذقية. حيث أدى انسلاخ جوانب الحفر الترابية التي وقع فيها إلى غمره بالتربة المتراكمة على جوانب الحفرية وهي بعمق خمسة أمتار.

وأوضح مدير فرع شركة الصرف الصحي في اللاذقية رفيق نوفل لـ “الوطن” أن العامل –رحمه الله- ليس من موظفي الشركة، مبيناً أنه من عمال ورشة خاصة استقدمها صاحب البناء المرخص لتنفيذ الأعمال فيها، مؤكداً أن صاحب البناء دفع الرسوم المالية المترتبة جراء عملية الوصل.

وأضاف إن شركة الصرف الصحي تقوم بالإشراف فقط على عملية توصيل وصلة الصرف الصحي بالشبكة العامة من قبل مراقب فني من الشركة، لافتاً إلى أن العمال والآليات التي في الموقع تعود للقطاع الخاص وليس لشركة الصرف الصحي.