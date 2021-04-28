شاب سوري يذبح والدته في جريمة مروعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شاب سوري على جريمة بشعة إذ ذبح والدته بسكين بدم بارد بسبب اتهامها بقتل والده.

وفي التفاصيل، فقد أخبر أحد المواطنين قسم شرطة الشريعة في حماة بوجود جثة لامرأة في شقة سكنية بحي أبي الفداء وهي مقتولة ذبحاً، وعلى الفور توجهت دورية القسم ومن فرع الأمن الجنائي إلى المكان وشاهدوا جثة امرأة بالعقد الرابع من العمر مذبوحة والدماء حولها.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تبين أنه توجد خلافات بين المغدورة وابنها المدعو ( نبيل . ط ) حول اتهامها بقتل والده فتم الاشتباه به، وتمكن قسم شرطة الشريعة في حماة من إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل والدته ذبحاً بواسطة سكين، وقيامه بإخفاء أداة الجريمة في منزل عمه .

تم العثور على أداة الجريمة وعليها آثار الدماء، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع ملابسات الجريمة.