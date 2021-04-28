شاهد.. مقبرة الطائرات في أوكرانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

كان مطارا نشطا خلال حقبة الاتحاد السوفيتي يستخدمه طلاب مدرسة الطيران في فولتشانسك بمحافظة خاركوف الأوكرانية، إلا أن لقطات جوية تظهره مطارا مهجورا الآن. فيه أكثر من 300 طائرة عسكرية قديمة.

وبعد حل المدرسة مازال أكثر من 300 طائرة عسكرية قديمة منتشرة في المطار المهجور، الذي أصبح مكان جذب، ليس للسياح فقط، ولكن للباحثين عن المعادن ومواقع الكتابة على الجدران.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، فإن الطائرات تتعرض لأعمال التخريب بشكل دائم بعد وقف حراسة المطار منذ 5 سنوات.