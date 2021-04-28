ريشة «ليزرية» تبدع تحفاً فنية مصغرة بسرعة فائقة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

على كانفاس من التيتانيوم وخلال 4 دقائق فقط، رسمت تحفة فان جوغ على مقياس بوصة واحدة معدنية قابلة للمحو والتغيير، مقاومة للتلف، وذلك بعد أن توصل علماء روس لابتكار ريشة رسم ليزرية قادرة على إبداع تحف فنية مصغرة على أسطح معدنية بسرعة فائقة.

وتمكن فريق المهندسين من جامعة إتمو في بطرسبرغ، بحسب ما نقل موقع «ديلي ميل»، من رسم نسخة من لوحة «ليلة النجوم» لفان غوخ عن طريق التحمية الفائقة لكانفاس التيتانيوم بدرجات حرارة مختلفة. ومع برودة السطح يتشكل شريط فائق الرقة من أكسيد الفلز يعكس مختلف الألوان تبعاً لسماكته. وتتيح تلك العملية للألوان أن تمحى وتتبدل وحتى تعاد كتابتها عدة مرات دون ترك أثر يذكر.

وقال فاديم فيكو، المهندس في الفريق: «لقد طورنا طريقة لاستخدام الليزر في ابتكار لون موضعي على كانفاس فلزي مستعينين بتقنية تحمية الحديد لدرجة التبخير».

ويمكن للفنان من خلال هذه المقاربة ابتكار تحف فنية مصغرة تعكس المعنى المعقد ليس فقط عبر الشكل واللون بل من خلال بنيات ليزرية فائقة الصغر على السطح.