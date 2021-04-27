القضاء المصري يحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم بواقعة "طفلة المعادي"

المصدر: البيان الإلكتروني

حكم القضاء المصري بالسجن 10 سنوات على المتهم في واقعة الاعتداء على الطفلة المعروفة إعلامياً بـ"طفلة المعادي".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، اليوم، قرارها بمعاقبة المتهم بالاعتداء الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات، وفقاً لما ذكر موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، قد أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأقامت النيابة العامة المصرية الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها.

واعتمدت النيابة أيضاً على ما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة في مقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير.