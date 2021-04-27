الأرض تشهد اليوم ظاهرة القمر العملاق

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد الأرض مساء اليوم 27 أبريل ظاهرة القمر العملاق أو بدر الحضيض، حيث سيكتمل تمام البدر لشهر رمضان الساعة 07:32 صباحا بتوقيت الإمارات، تزامنا مع بلوغ القمر لموضوع الحضيض (الموقع الأقرب القمر إلى الأرض خلال دورته)، حيث سيكون على بعد 357,378 كم عن الأرض الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات، وسيكون القمر الأكبر والأكثر سطوعاً هذا العام حيث الفارق بين تمام البدر وموقع الحضيض أقل من 12 ساعة.

وسيكون قرص القمر عند كونه بموضوع الحضيض (الأقرب) بالنسبة لكونه في موقع الاوج (الأبعد) ظاهريا أكبر عن المعتاد بنسبة 15% وإضاءته أعلى بقرابة 27% مع ظاهرة القمر العملاق.

إضافة إلى ذلك هناك اسم قمري خاص لكل بدر التمام أو القمر الكامل في السنة، تعود هذه الأسماء إلى السكان الأمريكيين الأصليين لما يعرف الآن بشمال وشرق الولايات المتحدة، هذه القبائل قبل بضع مئات من السنين تتبعت الفصول من خلال إعطاء أسماء مميزة لكل قمر متكرر.

ويُعرف القمر الكامل لشهر أبريل باسم القمر الوردي، إذ كان يمثل موسم الزهور الوردية / زهرة العشب الوردي - أو زهرة الفلوكس البرية - وهي واحدة من أقدم الزهور المنتشرة في الربيع في أمريكا الشمالية، وهو بالتأكيد لن يظهر باللون الوردي في الواقع.