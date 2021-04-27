بالفيديو.. سرعة بديهة شرطي تنقذ طفلا أمام مدفع الإفطار في البحرين

المصدر: بنا

كرمت وزارة الداخلية البحرينية أمس الاثنين أحد منتسبي شرطة خدمة المجتمع بعد إنقاذه طفلاً صغيرًا، بالقرب من مدفع الإفطار، لحظة الاطلاق مساء أمس الأول.

وأشاد وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بيقظة الشرطي العريف فاضل عبدالأمير سلمان، وما أبداه من شجاعة وسرعة استجابة وجاهزية في التعامل مع الحوادث الطارئة، بمهنية عالية، مشددًا على ضرورة تأمين منطقة مدفع الإفطار بالشكل الكافي، بما يحفظ أمن وسلامة الجميع، داعيًا في الوقت ذاته كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة والعمل على حماية أبنائهم، والالتزام بالإرشادات المعمول بها في هذا الشأن.