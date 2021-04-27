السعودية: التحقيق مع مواطن كتب عبارات مسيئة على الجدران ونشرها على مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

باشرت النيابة العامة السعودية إجراءات التحقيق تجاه مواطن، اعتدى على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المبانٍ بعبارات مسيئة ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لجريدة "الرياض"،

باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق مع مواطن قام بالعبث بالممتلكات العامة واتلافها والكتابة على الجدران بعبارات مسيئة.

ونقلت جريدة "الرياض" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق تجاه المواطن سلطان ع س غ ، لقيامه بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة ، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المجرم وفقاً لنظام حماية المرافق العامة، ونشره لمحتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي صور تعديه على الممتلكات العامة والمجرم وفقاً للمادة (6/أ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتكراره لذات الطرح واستمراره بمخالفة الأنظمة؛ وقد عثر له على عدة سوابق جنائية منها قضايا أخلاقية ماسة بالشرف.

وتم إيقاف المتهم لحين استكمال إجراءات التحقيق تجاهه وإحالة الدعوى الجزائية بحقه إلى المحكمة المختصة، كونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.