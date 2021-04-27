شاهد.. السيطرة على تمساح يتجوّل في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بمنطقة القصيم من السيطرة على تمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض، مباشرة بعد تداول مقطع فيديو حول وجود تمساح يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وذلك بعد رصد وتحر من الفرق الميدانية للوحدة البيطرية بمدينة بريدة التابعة لفرع الوزارة بالقصيم وبالتعاون مع أحد المواطنين والجهات الأمنية بالمنطقة.

وأكدت وزارة البيئة السعودية أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث إن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، بحسب صحيفة "عكاظ".