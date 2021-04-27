بالفيديو.. نمر يهاجم سيارة في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجم نمر سيبيري بري يوم الجمعة الماضي سيارة بمقاطعة هيلونغجيانغ شمالي شرق الصين، وألحق ضرراً بقروي وببعض الممتلكات قبل أن تسيطر عليه الشرطة المحلية وإدارة الغابات.

ففي حوالي الساعة 7:00، أبلغ قرويون في بلدة بايوان، مدينة ميشان في هيلونغجيانغ، الشرطة عن رصد نمر في القرية. وبحسب شهود عيان، كان طوله حوالي مترين.

ويقول تشانغ شوزهي: "استيقظت صباحاً، سمعت فجأة زئير حيوان. لم أكن أعرف ما هو، ركضت فرأيت نمراً. هربت وذهبت إلى المنزل وأخبرت عائلتي بذلك".

وبحسب آخرين، تحرك النمر في منطقة مكشوفة بالقرية بعد أن مكث بالقرب من منزل لفترة. من بعد، هرع إلى سيارة خاصة، مما تسبب في تلف نافذتها.

أثناء تجواله في المزرعة، أصاب النمر قروياً كان يعمل في الحقل. بعد أن أسعفه العاملون في الموقع، أرسل إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج، وفق "يورونيوز".

وسيطر متخصصون من قسم الغابات على النمر، بعد أن هاجم امرأة كانت في طريقه، لكن لحسن حظها لم يكن عدوانياً بشكل كبير، إذ تركها بعدما أوقعها أرضا.

وبعد أربع حقن تخدير، سقط النمر في حوالي الساعة وأصبح تحت السيطرة، ونام تماماً، لينقل أولاً إلى مكان مفتوح به عدد قليل من الأشخاص لإجراء فحص طبي، ثم أرسل إلى محطة إنقاذ تابعة لجمعية حماية الحياة البرية في مقاطعة هيلونغجيانغ.