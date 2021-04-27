وفاة حافظ سلامة قائد المقاومة المصرية الشعبية في حرب أكتوبر بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة المصرية الشعبية في السويس بحرب أكتوبر، متأثراً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عن عمر يناهز 96 عاماً.

وذكر موقع صحيفة "الشروق" أن سلامة كان يعاني عدم انتظام ضربات القلب وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ما استلزم نقله إلى مستشفى إمبابة ثم مستشفى عين شمس التخصصي.

واستقر الشيخ المجاهد في مستشفى الدمرداش بجوار مسجد النور بناءً على رغبته ،وخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد وضعه على جهاز للحفاظ على نسبة الأكسجين في الدم.

يُذكر أن حافظ سلامة هو أحد رموز المقاومة الشعبية في مصر خلال حرب الاستنزاف، وأثناء صمود مدينة السويس الباسلة أمام الحصار، وذلك عقب حدوث الثغرة في حرب أكتوبر 1973.