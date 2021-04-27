صائد كنوز يساعد زوجين في العثور على ثروة

المصدر: (دبي- البيان)

ساعد صائد كنوز عائلة من ولاية ماساتشوستس الأمريكية في العثور على خزنة، بها نقود مخبأة تحت الأرض في منزلها، حسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبعد محاولات عديدة من الفشل، استعانت العائلة، بباحث عن الكنوز من أجل العثور على 46 ألف دولار من النقود مخبأة في منزلهم.

وذكرت الصحيفة إن العائلة استأجرت صائد الكنوز كيث ويلي، للعثور على صندوق نقود أشيع أن جدهم كان يخفيه، وأرادوا العثور عليه قبل بيع المنزل، وكان قد تم بالفعل العثور على صناديق نقدية في منازل أخرى تملكها العائلة. وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن الأسرة حاولت البحث عن الكنز لسنوات، لكن دون تحقيق أي نتائج إيجابية.

وأوضح التقرير أنه تم العثور على الأموال في النهاية في ركن تحجبه قطع أخرى من الخشب، ليكون بمثابة قاع زائف أسفل ألواح الأرضية.