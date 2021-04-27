نوع جديد من القشريات في أعمق نقاط الأرض

المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

اكتشف الغواصان هاميش هاردينغ وفيكتور فيسكوفو في شهر مارس الماضي نوعاً جديداً من متماثلات الأرجل بخندق ماريانا؛ النقطة الأعمق على سطح الكرة الأرضية غرب المحيط الهادئ، وفق ما جاء في موقع «ساينس فوكس». وعلى عمق 10925 متراً تمكنت مركبة الإنزال «كلوسب» التابعة لغواصة «ليميتينغ فاكتور» من انتشال مخلوقات متماثلات الأرجل غير محددة.

وتدل المؤشرات الأولى على أنها أصناف غير معروفة مسبقاً من القشريات. وقد أمضى الثنائي ما يقارب 12 ساعة في إجراء الرحلة الدائرية إلى الأعماق ثم العودة للأعلى. وكانا قد هبطا في غواصة «ليميتينغ فاكتور» التابعة لمركبة الغمر العميق المغلف هيكلها الخارجي شبه الكروي بـ90 ملليمتراً من التيتانيوم السميك الضروري لتحمل الضغط الموازي لمعدل ضغط البحر بآلاف المرات.