أنثى طائر القطرس أماً للمرة الثانية في عمر الـ70

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

وضعت أنثى طائر القطرس البري؛ الأطول عمراً في العالم، «ويزدوم»، فرخها الثاني هذا الموسم وهي بعمر 70 عاماً، في ملجأ الحياة البرية «ميدواي أتول» بأرخبيل هاواي، الذي يعد موئلاً لنحو 70% من طيور قطرس «لايسان» في العالم.

وأفاد علماء أن تلك الطيور تعود كل عام إلى أعشاشها في الملجأ للتزاوج داخل أكبر مجموعة في العالم لطائر القطرس، وأن «ويزدوم» وشريكها «إكيكاماي»، كانا يرعيان الفراخ معاً في المكان منذ عام 2012.

ونقل موقع «غوود نيوز» الكندي، عن عالمة الأحياء الأمريكية في خدمة الحياة البرية والأسماك، بيث فلنت، قولها إن ويزدوم تزاوجت مع عدد كبير من الذكور، وفي وقت يبقى القطرس مع شريك واحد مدى الحياة، إلا أنه قد يجد شريكاً آخر إذا ما لزم الأمر وعاشت أنثى القطرس أكثر من الذكر.

وعلى العموم، يضع القطرس فرخاً واحداً في العام، وبناء على ذلك، يُقدر أن تكون ويزدوم قد وضعت ما بين 30 إلى 36 صغيراً في حياتها.

وما يلفت في تلك الطيور هي عدد الأميال التي تقطعها في حياتها، حيث يرجح أن يبلغ 50 ألف ميل كل عام لطائر قطرس.