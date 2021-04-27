السعودية.. ضوابط جديدة للعمرة والصلاة في الحرم المكي

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، ومنعت بموجبها الأطفال من أداء العمرة والصلاة في الحرم المكي.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط تتمثل في: إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، واشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح «محصّن، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافي»، وعدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال، وفقاً لصحيفة "عكاظ "السعودية.

أكدت الوزارة في وقت سابق أن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 عاماً.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أفادت في وقت سابق بأنه يمكن حجز صلوات اليوم كلها، ولا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت، وبعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية يمكن الحجز ليوم آخر.