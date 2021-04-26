هل تصبح الأبحاث بديلاً للامتحانات الجامعية في مصر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر، حقيقة الاعتماد على تجربة الأبحاث بدلاً من الامتحانات الجامعية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذا الاحتمال غير وارد، مشيراً إلى أن الجامعات المصرية اعتمدت هذا الأسلوب من قبل ولم يكن التقييم دقيقاً.

وأكد أنه سُمح للطلاب بالاعتذار حال الشعور بأي أعراض، لافتاً إلى أن متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعات مستمرة.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: "ليس من المهنية السماح بتخريج طلاب الكليات العملية دون إتمام الدراسة، لذلك لجأنا إلى تنفيذ إجراءات التباعد وتقليل عدد المحاضرات"، مبيناً أن الجامعات تنفذ جزءاً من طرائق التعليم عن بعد للكليات النظرية.

وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات قرر تشديد الإجراءات الاحترازية وتقليل المدة الزمنية للمحاضرات العملية، مطمئناً الجميع على الوضع الحالي حتى الآن وعدم وجود كثافة للطلاب داخل الجامعات.

وتابع: "المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم، ولكل حدث حادثة"، مشدداً على متابعة ردود أفعال الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي والحرص على صحتهم.

وذكر أنه لو تم رصد خطر في المستقبل سيكون هناك قرار لحفظ صحة الطلاب والعاملين، منوهاً بأن الجامعات شددت على الطلاب منذ بداية الدراسة بعدم الحضور في حال الشعور بأي أعراض اشتباه بكورونا.