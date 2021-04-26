سارق صندوق الملابس وطفليه في قبضة شرطة الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الجهات الأمنية المختصة في شرطة العاصمة السعودية الرياض، من تحديد هوية الطفلين اللذين سرقا صندوقاً مخصصاً لجمع الملابس المستعملة مع والدهما الذي استغلهما في تنفيذ عملية السرقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استيلاء طفلين وقائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم، مقيم من الجنسية الباكستانية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، مستغلاً طفليه في تنفيذ ذلك، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.