فضائل رمضانية.. الصيام لتكفير الذنوب إذا اجتنبت الكبائر

المصدر: البيان الإلكتروني

صيامَ رمضان سببٌ لتكفير الذنوب التي سبقته من رمضان الذي قبله إذا اجتنبت الكبائر، كما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.

وصيام شهر رمضان ثم صيام ستة أيام من شهر شوال كصيام الدهر، كما يدل على ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبى أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.

من قام فيه مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لما ثبت عند أبى داود وغيره من حديث أبى ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صححه الألباني في «صلاة التراويح».