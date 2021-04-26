لأول مرة جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تقريرًا مقدمًا من د.أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات حول ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي وفقًا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2021 البالغ عددها سبعة عشر هدفًا .

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا العام إلى 31 جامعة مصرية مقارنة بـ 16 جامعة في عام 2019، و23 جامعة في عام 2020، حيث حصلت جامعة أسوان على المرتبة 95 عالميًا وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولي على مستوى الجامعات المصرية بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في العام 2021، مقارنة بالعام الماضي والذي لم تظهر فيه أية جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة، يليها جامعة القاهرة في المرتبة 201-300، يليها جامعتا الإسكندرية وكفر الشيخ في المركز 301-400.

وأوضح التقرير حصول 8 جامعات مصرية على المرتبة من 401-600 وهي جامعات: عين شمس، وأسيوط، وبنها، والمنصورة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفاروس، وقناة السويس، وطنطا.

وأضاف التقرير ارتفاع عدد الجامعات المصرية المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في 10 أهداف للتنمية المستدامة، حيث تم تصنيف أكثر من 20 جامعة مصرية في العديد من أهداف التنمية المستدامة، وقد تصدرت بعض الجامعات المصرية في أهداف التنمية المستدامة على النحو التالي:

جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 95 عالميًا لهذا العام في تحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، كما حصلت جامعة القاهرة على المرتبة 45 عالميًا في تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة 90 عالميًا في تحقيق الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.

احتلت جامعة أسوان المرتبة الثامنة عالميًا في تحقيق الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع، كما حصلت جامعة أسوان على المرتبة 201-300 عالميًا في تحقيق الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية، وتصدرت جامعة أسوان المركز 201-300 عالميًا في تحقيق الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين.

واحتلت جامعة أسوان أيضًا المرتبة 31 عالميًا في تحقيق الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، كما جاءت جامعة أسوان في المركز 33 عالميًا في تحقيق الهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.