تسميم حصان غالي الثمن .. بسبب الغيرة

المصدر: د ب ا

نفق حصان غالي الثمن، يشتهر بأدائه الاستثنائي في الرياضة الأفغانية الشهيرة "بوزكاشي"، بعد أن تم تسميمه في إقليم باداخشان الواقع شمالي أفغانستان، بحسب ما قاله مالك الحصان، حق الدين محمد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

ومنذ أن لفظ الحصان الشهير الذي يحمل اسم "ساتارا وخش"، أنفاسه في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، تم تداول صور له على وسائل التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن التعاطف معه والغضب بسبب مقتله.

وقال محمد إن الحصان من أصول روسية، مشيرا إلى أنه كان قد رفض بيعه مقابل 100 ألف دولار، لأنه كان مصدر "شرف" بالنسبة له بسبب فوزه في منافسات رياضة "بوزكاشي".

ويشار إلى أن "بوزكاشي" هي رياضة محلية تاريخية في أفغانستان، يحاول خلالها الرجال الذين يمتطون خيولا، التقاط ماعز مقطوع الرأس ووضعه داخل دائرة، من أجل الفوز.

ويحتفظ زعماء القبائل الأثرياء وذوو النفوذ، بالخيول، ويدفعون مقابلا ماديا للفرسان لكي يلعبوا لهم ويجلبون لهم الشهرة في المنافسات.

وقال محمد إن الأطباء اكتشفوا أن حصانه تم تسميمه، وألقى باللوم على "الغيورين" من الناس في الوقوف وراء ذلك.