وزير الطيران المصري ينعى الطيار أشرف أبو اليسر

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى وزير الطيران المدني المصري محمد منار عنبه، ، الطيار أشرف أبو اليسر، الذي توفي السبت الماضي، إثر تدهور حالته بسبب أزمة صحية ألمت به استدعت حجزه بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وقال «عنبه» في بيان نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يتقدم الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني وجميع العاملين بوزارة الطيران وشركاتها التابعة بخالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله الطيار أشرف أبو اليسر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كما تقدم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني وجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطيار هاني رمزي، مدير مطار بورسعيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفي الطيار أشرف أبو اليسر السبت الماضي داخل غرفة العناية المركزة، بعد أزمة اندلعت بينه وبين الفنان محمد رمضان. وسحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعدما سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها. ودخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.