سقوط نيزك جنوبي فرنسا

المصدر: دبي - البيان

أفاد الإعلام الفرنسي مساء السبت، بسقوط نيزك كبير جنوبي البلاد في منطقة ريفييرا الفرنسية، بالقرب من نيس.

وتداول النشطاء صوراً ومقاطع فيديو لحادثة سقوط النيزك، ووفقاً لإحدى كاميرات المراقبة سقط النيزك في الساعة 22:26 بالتوقيت المحلي ويبدو أنه احترق في الغلاف الجوي من دون أن يصل إلى الأرض.

وتسمى هذه النيازك اللامعة التي لم تصل إلى سطح الأرض الكرات النارية. وقال أحد المستخدمين، هذه تحية خاصة لنا من الفضاء بعد وصول رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت إلى المحطة الدولية. وحسب ما نقله شهود عيان غيرت الكرة النارية لونها من الأحمر إلى الأخضر واتجهت من الشمال نحو الجنوب. ووفقاً للعديد من الأشخاص، انقسم الجسم إلى قسمين، تاركاً وراءه أثراً كبيراً قبل أن يختفي.