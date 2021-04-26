42 مليار دولار إيراد مهمات القمر خلال عقد

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أفاد تقرير جديد بأن بعثات القمر ستحقق أكثر من 42 مليار دولار من الإيرادات لقطاع الفضاء الدولي، وفقاً لأحدث تقرير لتحليل أسواق القمر صادر من «إن إس آر».

ووفقاً لموقع «سبيس ووتش» المتخصص بالفضاء، فإنه من المتوقع بعد إطلاق 140 مهمة قمرية خلال العقد المقبل سيتم جني ما يصل إلى 42.3 مليار دولار.

68 % من إجمالي إيرادات السوق سيتم توليدها بحلول عام 2030 وتهيمن عليها بعثات سطح القمر. كما يتوقع التقرير الجديد فرصة الإيرادات المستقبلية للنقل على القمر والاتصالات والاستشعار عن بعد بما يعادل 3.5 مليارات دولار بين 2020 - 2030.

يقول دالاس كاسابوسكي، محلل رئيسي ومؤلف مشارك بالتقرير: «بدأ سباق العودة إلى القمر، وهذه المرة مع تركيز أقوى على إنشاء نظام بيئي اقتصادي ومستدام»، مضيفاً: «بعد الاستغلال التجاري للمدار الأرضي المنخفض، تتجه الحكومات للسوق التجارية».