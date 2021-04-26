صنع آلاف الشطائر لتحقيق أمنية والدته بزيارة الأهرامات

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أراد شاب أمريكي أن يحقق حلم والدته في زيارة أهرامات مصر بعد أن تم تشخيصها العام الماضي بمرض السرطان العضال، فحقق لها رغبتها عن طريق بيع شطائر «ستيك الجبن» مستخدماً وصفتها.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، كانت رغبة الأم، غلوريا والكر، دوماً السفر إلى الجيزة واصطحاب أسرتها معها، لكن بين كلفة السفر التي تقدر بـ 10 آلاف دولار، والقيود المفروضة عليها بسبب مرضها والجائحة، بدت المسافة بين المرأة البالغة 56 عاماً وبين رحلة العمر أبعد من أي وقت مضى.

في غضون ذلك، تذكر ابنها داستن فيتالي (26 عاماً) أن بين الأشياء التي تشكل شغفه في الحياة إلى جانب تدريس التاريخ، كانت شرائح اللحم بالجبن التي تعدها والدته. فبدأ بصنعها مع خبز اللفائف منزلياً، حيث تعاون معه أفراد الأسرة.

وكان داستن يؤرخ جهود الفريق على «إنستغرام»، فجمع دائرة واسعة مع المعجبين بـ «ستيك الجبن»، صانعاً 94 شطيرة في يوم واحد. وقد منحه الطاهي ميشيل سولومونوف الفائز بجائزة في فيلادلفيا 5 نجوم على «إنستغرام» بسبب قلبه الكبير وطهيه.

واجه داستن صعوبات فتدخل صاحب شاحنة أطعمة بشاحنته. وخلال 6 أسابيع، جمع 18 ألف دولار ما يكفي للتوجه لمصر والاحتفاظ ببعض المال.