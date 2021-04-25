يحتال على 35 امرأة بعيد ميلاده فيكون الاعتقال هديته

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تورط رجل ياباني مع 35 امرأة معاً للحصول على سيل من الهدايا ليؤلفن «جمعية ضحايا» بعد تقديم شكوى للسلطات التي أمرت باعتقاله. وذكر موقع «جابان توداي» أن تاكاشا مياغاوا (39 عاماً) تم إلقاء القبض عليه في مدينة أوساكا اليابانية لمخططه الاحتيالي كما باشرت السلطات تحقيقاً بشأن الاتهامات القائلة بأنه احتال على عدة نساء لوقت طويل. وقامت تلك النساء بدورها بإعطائه نحو 100 ألف ين على شكل هدايا، بما يعادل 766 دولاراً، تضم «هدايا صغيرة من المال والملابس»، وفق ما ذكر التقرير. وقيل إن تاكاشا أعطى لكل من تلك النساء موعد عيد ميلاد مختلفاً، فزعمت امرأة تبلغ من العمر 47 عاماً أنه أخبرها بأنه مولود في 22 فبراير في حين أكدت أربعينية أخرى أن عيد ميلاده في يوليو واعتقدت الثالثة وهي لا تزال في الخامسة والثلاثين من العمر أنه من مواليد شهر أبريل. ومن الواضح أن التكتيك قد استخدم للحرص على تلقي الهدايا على الدوام.

وبعد أن فضحت النساء تصرفاته توحدن تحت راية «جمعية الضحايا» وتقدمن بشكوى للسلطات المعنية. وبدا أنه التقى 35 امرأة على الأقل من خلال عمله لدى شركة تسويق تبيع منتجات الاستحمام. وتعمل الشرطة حالياً على التحقيق فيما إذا كان تاكاشا قد تورط مع نساء أخريات في عملية الاحتيال تلك. كما حاولت المصادر الصحفية أن تحصل منه على تعليق بشأن تصرفاته.