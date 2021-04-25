مقطع "تيك توك" عن أسرار مضيفي الطيران يحقق ملايين المشاهدات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

نشرت مضيفة الطيران كات كامالاني مؤخراً مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" حقق انتشاراً واسعاً وصل إلى أكثر من 2.8 مليون مشاهدة، تشرح فيه سبب ترحيب طاقم المضيفين على الطائرة بالركاب، وأكدت أن الخطوة تهدف لتقييم نوع المسافرين وتحديد من منهم يمكنه تقديم المساعدة في حالات الطوارئ. وقالت كات من مدينة سولت لايك سيتي الأمريكية في افتتاح المقطع، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز: "هل سبق لك أن دخلت الطائرة ورأيت المضيفين واقفين لإلقاء التحية؟ أو رأيتهم يتمشون ذهاباً وإياباً في ممر الطائرة، حسناً إن كنت فعلت فأنا سأخبرك لماذا يقومون بذلك."

وأضافت كاملاني بأن الوجوه السعيدة والمبتسمة التي نراها تنظر إلينا في الطائرة إنما أصحابها يقومون في الحقيقة بالعثور على الأشخاص أصحاب البنية الجسدية القوية لأن هؤلاء هم من سيتمكنون من تقديم يد العون للطاقم في حال حدوث أي طارئ خلال الرحلة.

وأكدت بأن الأمثلة الجيدة على نوع أولئك الأشخاص تضم العسكريين ورجال الإطفاء وعناصر الشرطة والضباط والممرضين والأطباء.

وقالت:" إذا صادفتنا أية حالة طارئة طبية على سبيل المثال أو اضطررنا للهبوط أو تعرضنا لخرق أمني فإننا على علم بنوع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة الذين بإمكانهم مساندتنا."

لكن هذا ليس كل شيء إذ لفتت كات بأن هناك أمرا آخر يبحث عنه الطاقم كالاتجار بالبشر مثلاً، وقالت "نفتش عن أمور تبدو غير مألوفة، وهذا أمر يحدث كثيراً في مجال عملنا لذا أمان الركاب أولوية لنا."