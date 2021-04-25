تعليق عمرو أديب على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب القضية الشهيرة مع الفنان محمد رمضان علق الإعلامي عمرو أديب، على خبر وفاة أبو اليسر، قائلاً:« لمن لا يعرف الطيار الراحل، هو الذي رفع قضية على محمد رمضان، بعد إصراره على التصوير معه في كابينة الطائرة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب به في مشكلة في العمل».

وأضاف أديب خلال برنامج «الحكاية»، أنه يعرف الطيار الراحل أشرف أبو اليسر معرفة جيدة، وسبق أن رافقه في أحد الرحلات وكان شخصاً مهذباً للغاية ويتسم باحترام الجميع.

وواصل قائلاً: « يا محمد يارمضان لازم يكون ضميرك مستريح.. علشان كنت بتسأل على الراجل اللي تسببت في أذيته.. تضايق ليه.. الناس مش عارف عايزه منك إيه.. أنت كنت بتابع الراجل لما اترفد بسببك.. وكنت بتزوره في المستشفى.. ولما عرفت أنه اتقهر رحت تسأل عليه.. ما أنت راجل يا محمد وطول عمرك راجل.. أوعى ضميرك يأنبك أنت راجل وصاحب صاحبك.. أوع تنزعج يا رمضان.. أنت أخدت دعوات ربنا يجعلها من نصيبك».

وقال أديب ساخراً:« قلت لك وأنت بترمي الفلوس ربك مش هيسيبك والنهاردة مصر كلها بتدعي.. ربنا يجعل الدعاء من نصيبك.. بس ربنا مش هيسيبك لأن الخير اللي إنت عملته مع الطيار.. وأنت بترمي الدولارات في المايه».