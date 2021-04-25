«سحابة» صوتية تبهج المسافرين في مطار طوكيو

المصدر: إعداد- فاتن صبح

لا تنفك منحوتة «سحابة الجمهور» الصوتية للفنانين يوري سوزوكي وميو هوسوي بمطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان، تسحر المسافرين وتضفي عنصر المفاجأة على الرحلة.

ويحتل العمل الفني المعاصر والمبهج إحدى زوايا طابق المغادرين فتطغى أجمة الأبواق الطويلة الذهبية والسوداء على المكان موجهة دعوة مفتوحة للاقتراب والتجول في وسطها والاستمتاع بجوقة من الأصوات الناعمة المريحة للأعصاب. أما إذا ابتعدت قليلاً فستلاحظ أن النغمات قد ذابت وانتشرت في عمق ضجيج المكان. وأشار موقع «جابان تايمز» أن العمل التحفة يمتد على مساحة 10 أمتار وبارتفاع 5 أمتار يتوسط «بوابة الرؤية» وهي سلسلة من الأعمال الفنية التي تشرف عليها باولا أنتونيللي من متحف نيويورك للفن المعاصر لدى كل من مطاري ناريتا وهانيدا الدوليين.