القرود تواصل الفرار من حديقة حيوان في ألمانيا

المصدر: لوفينجن - د ب أ

فرّت قرود من حديقة حيوان في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية للمرة الثالثة في غضون أسبوعين. وقالت الشرطة، أمس، إن عشرة قرود من نوع المكاك البربرية تمكنت من تحرير نفسها من حظيرتها في منطقة زودبادن صباح أمس، وتجولت في إحدى الغابات. وبحسب البيانات، يحاول حراس حديقة الحيوانات في مدينة لوفينجن إعادة القرود إلى حظيرتها. ولم يتضح بعد كيف تمكنت القرود من الخروج من الحظيرة. وكانت أربعة قرود فرت من حديقة الحيوان أول من أمس، وتجولت على أحد الطرق السريعة القريبة. وبحلول الظهر، كان الحراس قد أمسكوا بثلاثة منها. ولم تستطع الشرطة تحديد ما إذا كان القرد الرابع قد ضُبط هو الآخر أم لا.

وتسلل نحو عشرين قرداً من حديقة الحيوانات نفسها قبل أسبوعين.