ما مصير تعويض الطيار أشرف أبو اليسر من الفنان محمد رمضان؟

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم السبت الطيار المصري أشرف أبو اليسر داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر صاحب أزمة الطائرة مع الفنان محمد رمضان، أن التعويض الذي قضت به المحكمة لصالح الطيار من حق ورثته.

وعن تفاصيل مصير الحكم الذي حصل عليه قبل أيام بحقه في التعويض بقيمة 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان، فقال إنه واجب النفاذ وأنه من حق الورثة بعد وفاة الطيار.

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

يذكر أن هيئة الطيران المدني وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.