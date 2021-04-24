تحذير من مركز الأرصاد السعودي

المصدر: وكالات

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم السبت، تحذيرا للمواطنين من فرصة لهطول الأمطار.

وذكر حساب "الدفاع المدني" السعودي على تويتر أن الأرصاد أصدرت تنبيها متقدما عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة يشمل (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع) حتى الساعة 11 مساءً.

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية حالة الطقس في الرياض، يوم 14 أبريل الجاري، بعد الليلة الرعدية والماطرة التي شهدتها المنطقة مساء أول أيام رمضان.

وحذر المركز من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وكانت منطقة الرياض شهدت، منتصف الشهر الجاري، تقلبات جوية، بدأت تدريجيا بالتأثير على العاصمة الرياض، ووصلت إلى ذروتها سريعا، وهطلت على العاصمة الرياض أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة، ترافقت بالبرق والرعد.