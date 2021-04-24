الفلوس دي حلال؟ ... قصة سيدة اجتاحت مواقع التواصل في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت السيدة المصرية الحاجة رضا، مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو مذيع الشارع أحمد رأفت، بعد تقديمه هدية مالية، وسؤالها للمذيع هل هذه الأموال حلال أم لا، مبررة شكوكها بأنها لم تتعب في الحصول عليها.

وقالت السيدة رضا في تصريحات صحافية "عودت نفسي مخدش حاجة من حد غير من الله عز وجل، وباشتغل أكثر من وردية "شيفت" في صناعة الفطير المشلتت والعيش عشان أربى عيالي بالحلال".

وأضافت الحاجة رضا، “موقفتش على باب حد في يوم من الأيام وقلت أديني، رغم المسؤولية التي كانت على ظهري في تربية ولادي الأيتام، والحمد لله كنت براعي ربنا فيهم، وأكسب رزقي من حلال لأن زوجي تركهم أمانة لي"، وفقا لموقع "القاهرة 24".

وأوضحت "كنت راجعة من الشغل، وكان معايا 7 جنيهات، وكنت محتاجة فوقهم 2 جنيه للوصول إلى منزلي في منطقة ناهيا بالجيزة، وربنا كرمني بلا ترتيب".

وتابعت "أنا باشتغل من 30 سنة، عشان زوجي توفي وهو مريض وترك ليا 5 من الأيتام، كنت بسعى على رزقهم الحلال، وعندما تقابلت مع مذيع الشارع، وأعطاني الفلوس أصبت بحالة من الذهول، ورديت عليه أنت بتكلم جد.. طب هي حلال؟"، وهو رد عليا: "أيوه حلال مش هتكون حلال ليه؟، أنا كنت مترددة عشان أنا ما شقتش بيهم".