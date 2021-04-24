بالفيديو.. البرد يحول شمال مدينة أبها السعودية إلى بساط أبيض

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة أبها السعودية، السبت، تساقطاً غزيراً للبرد ترافق مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وكان الدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد حذر يوم أمس الجمعة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات جميلة لتساقط البرد وتغطيته للطرقات والسهول والجبال، وتحولت إلى المنطقة إلى بساط أبيض.

وأكدت الأرصاد أن الأمطار على أبها والحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، ومحايل، وتستمر حتى الساعة الثامنة.

ومن المتوقع أن يصاحب الأمطار رياح نشطة وتساقط البرد، وسط تحذيرات لقائدي المركبات بضرورة الحيطة والحذر.

وتوقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وقد تصحب بحبات برد على عدة مناطق.

وقال الحصيني: الحالة الممطرة في يومها الثالث، متوقع خلال 24 مطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والشمالية، والجوف وحائل ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان".