شاهد.. المأساة كادت تتكرر .. كلاب ضالة تهاجم طفلاً في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني



كادت مأساة الطفلة (شهد) لم يتجاوز عمرها السنتين ونصف السنة، والتي نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها، في السعودية، أن تتكرر لولا تدخل أحد العابرين بسيارته.

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو يوثّق مهاجمة كلاب ضالّة لأحد الأطفال في بريدة بمنطقة القصيم بالسعودية.

وظهر بالفيديو، طفل صغير يركب دراجته وحيدًا في الشارع الخالي، قبل أن يهاجمه كلبان ضالان، لتتوقف سيارة وينزل قائدها منها لحماية الطفل وإنقاذه في آخر لحظة، فيهرب الكلبان بعيدًا، وفقا لصحيفة عاجل السعودية.