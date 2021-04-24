جمل يتسبب في مصرع شخص وإصابة 18 في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قُتل شخص وأصيب 18 بحادث انقلاب حافلة في مصر نتيجة اصطدامها بجمل في الطريق.

ووقع الحادث، بحسب ما ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أثناء توجُّه الحافلة إلى مدينة الشلاتين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي وتولت النيابة المصرية التحقيق.

كانت شرطة نجدة البحر الأحمر قد تلقت إخطاراً بالحادث الذي أدى إلى وفاة مصري يبلغ من العمر 50 سنة.

وهُرع إسعاف البحر إلى موقع الحادث، ليتم العثور على جثة المتوفى.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث اصطدام الحافلة بجمل كان يعبر الطريق.